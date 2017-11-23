雜貨店、珠寶店 都是吸金秘密基地

2017-11-23

〔記者陳慰慈／新北報導〕吸金集團除在飯店、咖啡廳舉辦說明會，藉以展現氣勢，連較不起眼的雜貨店、珠寶店，也可能是吸金集團的秘密基地，檢警提醒，只要聽到「高利率、保證獲利」口號，可能都是包藏禍心的美麗糖衣，投資前應三思而後行。

台中太平區「富登珠寶店」負責人林進定、妻子賴秀鳳、女兒林函臻及女員工李沛淇，98年至102年間，以保證年息最高77％為誘因，招攬投資黃金買賣，當時正逢黃金價格高峰期，林男還會開具支票給投資人，保證隨時都可撤資，有6名被害人投資8千萬元，直到林男付不出利息才發現被騙，台中地院今年11月依違反銀行法，判林男4年、李女3年6月、賴女與林女各2年徒刑。

此外，新北市三重區「錦西食品行」陳文鶯、陳文隆、陳文宏姊弟三人，也被檢舉以雜貨店為掩護，涉嫌組成家族吸金集團，在雜貨店地下室召開說明會，以代操股票、保證年息60到83％，吸引670人掏錢投資，7年吸金4.6億元。

新北地檢署11月7日約談陳家姊弟三人到案，三姊弟指稱幕後主嫌是男子黃崇庭，黃誆稱是「阿元集團」股市分析師，可代操股票獲利，三姊弟喊冤：「我們也是受害者」，他們也是信以為真投入資金；但檢調比對金流帳戶，認定三姊弟涉嫌重大，日前依違反銀行法聲押禁見三人獲准，三人向高院提抗告，新北檢另對黃男發布通緝。