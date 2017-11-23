吸金大法 慣用5花招

2017-11-23

〔記者邱俊福／台北報導〕非法吸金集團利用民眾認為銀行存款利率低的心態設局，檢警發現，虛構美景、散佈利多、老鼠會傳銷、保證獲利、教學先收費等，是吸金集團慣用的五種手法，讓被害人誤認投資有高獲利，甚至好康逗相報，找親友一起投資，等到發現上當，無語問蒼天，也不知如何面對親友。

推銷非法股票最常見

五種手法中，最常見的是謊稱公司每年獲利豐厚，即將上市櫃公開發行股票，隨後利用未經立案的非法證券商，大肆推銷該公司的股票，違法大規模吸金。

另外像虛構賭場、都市與土地開發案等投資願景，也是常見手法，通常會在五星級飯店舉辦各種說明會，引誘被害人攜伴參加，再花言巧語遊說投資，還會帶被害人到投資標的免費旅遊，讓被害人誤認為穩賺不賠，甘心掏錢。

此外，生前契約等產品也很流行，吸金集團在求職者應徵與實施職前講習時，由公司幹部以購買生前契約件數，作為錄取或升遷的條件，當求職者發現公司有異欲離職，便表示契約已超過14天審閱期，及第一年度無解約金等理由，致被害人求償無門。

有集團則是專門對外宣稱可代操境外國際型基金、黃金指數等相關金融商品，保證每年報酬豐厚，誘騙被害人投資。坊間另有吸金集團，假裝成立連鎖補習班企業化經營，謊稱數位化教學，吸收詐騙眾多學生或學員的學費後，捲款潛逃。