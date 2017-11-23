報好康 經理賠千萬 害客戶虧4千萬

2017-11-23

司法纏訟 拖累親友裡外不是人

〔記者邱俊福／台北報導〕非法吸金的受害人，通常在投下老本的同時，都會拉上親友一起投資，到最後自己血本無歸，連帶親友慘賠，可說是「裡外不是人」。

栽在「沒上市保證買回」

林姓保險公司業務經理，101年遭引誘購買「老董牛肉麵」未上市股票，本身加上家族親友慘虧逾千萬元，甚至曾把當時以為的「好康」一起報給客戶，害客戶跟著賠了近4000萬元，直說「對方跑了，找不到人，即使找到人，錢也不可能回來，努力工作才實在」，現在談起此事萬千無奈，對親友與客戶仍感到愧疚。

林說，他當年自認跑跳江湖多年，不可能被騙，況且對方給了他「若未如期上市，保證買回股票」的契約書，他曾上網查詢公司狀況，發現EPS每股盈餘達4塊多；最讓他深信不疑的就是，對方故意拿出跟鴻海董事長郭台銘的合照，「郭董的背書」讓他一古腦兒投入。

林回想過往，當年有同事介紹可賺錢的機會，宣稱購買「老董牛肉麵」海外申請回台的F股股票，並以公司董事長劉正雄會附給買回保證，甚至大打郭台銘支持、公司獲利好的迷湯，佯稱跟鴻海在中國合作，只要鴻海每位員工一天吃一碗牛肉麵就賺翻了。

林也說，他曾向VIP客戶提到此事，客戶認為這是內線交易，加上有董事長的購回保證，後來又跟劉正雄碰面洗腦，讓他決定找親友、客戶一起投資，只是美夢碎了，歷經這幾年的司法纏訟，讓他心神疲憊不已。

投資網路「關鍵字」

吳玟萱被坑888萬

2年前OurPPC以「點擊創造未來」為口號，聲稱能以網路「關鍵字」賺取價差，非法吸金超過25億元，連藝人吳玟萱都受害，吳玟萱今年到地檢署開庭時，也直言「確實因貪心才上當，現就算我沒拿回錢，也希望法律給對方一個懲罰」。

吳玟萱說，當時對方以直銷方式找上門，還抱著大量現金作為利誘，聲稱只要投資，單月就可以賺回6、7百萬，還誆稱投入越多資金就可以賺到越多錢，對方還用了「保證還錢」、「不是詐騙集團」等字眼欺瞞，她最後投入888萬元，結果都是一場空。