交警搭小黃追逮 落跑酒駕男驚呆

2017-11-23

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓小貨車司機酒後邊開車、邊講手機，被正在執行勤務的交警陳榮旭攔下，他假裝配合，且見陳員身旁沒有交通工具，加上心虛而逃逸，原以為已逃過一劫，停等紅燈鬆了一口氣，正當暗自慶幸時，壓根沒想到陳員竟攔搭計程車隨後趕上，喝令他下車，結果酒測值超標，讓劉男當場哀嘆：「沒想到警察會有小黃搭，我認栽！」

見警身旁沒交通工具 以為逃過一劫

台中市警局交通大隊第二中隊警員陳榮旭，本月17日清晨與同仁共乘一輛警車到台灣大道執行交整勤務，同仁在朝富路口放他下車後，再開車到下個路口停放執勤。此時，陳員見一輛小貨車司機邊開車、邊使用手機，準備攔下舉發，49歲劉姓駕駛先是假裝放慢速度靠邊停車，就在陳員靠近車窗時，一陣酒氣撲鼻而來，明顯聞到酒氣散發，劉男因心虛而立刻逃逸。

但陳員也不是省油的燈，雖當下沒有交通工具，仍反應靈敏地快跑到路旁向排班計程車招手，此時一名廖姓運將見狀，二話不說熱心搭載陳員追緝，尾隨行駛約1公里，攔下正停等紅燈的小貨車，並喝令劉男下車受檢。

熱心運匠搭載 尾隨行駛1公里追上

原來，從事工程外包的劉男因去年酒駕被法院判罰7萬元，自知前晚飲酒到很晚，一早根本不可能通過酒精測試，且當時僅見陳員一人站交通崗、也沒有交通工具，落跑的話，警察一定沒轍，沒想到警方會有小黃搭，他只好乖乖就逮。

警方除了舉發劉男手持方式使用行動電話，開出3千元罰單外，隨後也因劉男酒測值高達0.47毫克，訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

事後陳員除向廖姓運將表達感謝，並要交付當時的車資，但靦腆的廖男堅持不收，並謙虛稱：「只是小事一樁，實在不足掛齒。」