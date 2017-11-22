軍人超速衝向人行道 男想推開妻兒遭撞死

2017-11-22

〔記者楊國文／台北報導〕軍人初鎔澤去年9月間在新北市林口區超速駕車，與對向欲左轉的黃姓女子車輛發生擦撞，隨即失控衝向正在人行道散步的陳姓男子一家人，當時陳男一心只想推開妻兒，結果自己慘遭撞飛慘死；高等法院審理後，考量初男已拿出650萬元與死者家屬達成和解，昨依過失致死罪將他判刑8月、緩刑2年定讞。

49歲陳男是水果批發公司的高階主管，去年9月30日晚間，他和妻子推著幼兒車，一家三口在住處旁人行道散步，沒想到在國防部六軍團第21指部服役的22歲上兵初鎔澤正巧在該處與42歲黃女發生車禍，陳慘遭波及身亡。

650萬和解 緩刑2年定讞

檢警調查，初男沿著中山路往粉寮方向行駛，和黃女的左轉車相撞，失控後向右前方偏行約15公尺，正巧衝向陳男一家人，陳男見狀本想將妻兒推開，但因車速太快，還來不及推開妻兒，自己就被撞飛至1公尺外的花圃不治，所幸陳妻第一時間把幼兒車推開，母子均安。

初男、黃女事後均被依過失致死罪起訴，法官送請鑑定，發現當天黃女未讓直行車先行，初男也有超速、未注意車前狀況等疏失，審酌初男認罪，且已賠償陳男家屬共650萬元，昨判他8月徒刑、緩刑2年定讞；黃女則於一審時就與被害家屬達成和解，被判刑7月、緩刑2年，因未上訴而定讞。