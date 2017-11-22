飛車撞進郭董愛店 2男爬出落跑

2017-11-22

〔記者姚岳宏／台北報導〕無妄之災！台北市南港區知名牛肉店餐廳「金春發」，昨天上午9時許突然遭1輛紅色「馬自達3」轎車撞破大門、衝進店內，不僅大門玻璃破損，店內也受損嚴重，所幸當時還未營業，無人傷亡；警方調查發現，車上2名男子在案發後迅速逃離現場，此事故究竟是酒駕、毒駕或其他原因造成，仍待尋人釐清。

「金春發」遭殃 幸無人傷

警方調閱監視器畫面，發現肇事的紅色馬自達3轎車，原本好好地行駛於忠孝東路六段西往東車道，但不知為何，接近「金春發」時突然車頭右偏，接著就直接撞進店內，事發後兩名年輕男子從車內爬出，身體看似無恙，兩人回頭望了一下車子，隨即走出店外，從忠孝東路六段398巷後方搭計程車離去。

酒駕？毒駕？車內無違禁品

店家表示，當時還未開門營業，店內沒有客人，僅有廚師在店後廚房備料，否則後果恐不堪設想；鑑識人員初步採證，並未在車內發現違禁品，警方後續將根據車號約談車主及當時駕駛到案說明。

主打平價牛肉餐的「金春發」，因數度有網友目擊鴻海董事長郭台銘造訪而聲名大噪，名列許多美食節目、網站的推薦名單，昨遭失控轎車撞進店內的是其位於南港區的分店，業者恐怕連作夢都想不到，這回竟是因為飛來橫禍而再度登上媒體版面。