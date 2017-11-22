「你看起來像40幾」 25歲女毒蟲瞬間淚崩

2017-11-22

長年吸毒變「藥仔面」

〔記者黃文瑜／台南報導〕25歲林姓女毒品通緝犯長年吸毒，原本瓜子臉成了「藥仔面」，較實際年齡蒼老許多，林女與王姓友人騎車到高雄買毒遇路檢，林女心虛把頭縮起反被盯上，警方在她手提包發現安非他命吸食器，林女驗尿呈毒品反應，警方好心對她說「妳這麼年輕，吃毒吃到像40多歲中年婦女」，勸她別再吸毒，林女無法接受，當場淚崩。

與友買毒途中遇路檢

林女有毒品前科，9月起因毒品案被判刑入監，她沒報到被台南地檢署通緝，日前和有毒品前科的王姓友人，相約到高雄向綽號「龍仔」藥頭買毒，2人雙載從新營出發，並在機車腳踏墊放置各式生活用品，喬裝成從大賣場採買回家的模樣。

晚間11點多，騎車經過台19線西港大橋，遇警方取締酒駕路檢，警方將車道縮減為1道，機車道則在另一邊，王女卻跟著汽車走，還心虛把頭縮起想蒙混過去，行徑怪異被警方攔下，在林女隨身手提包發現1組安非他命吸食器。

林女供稱，本來沒吸毒，是前夫把她帶壞，她為博取同情，還向警方表示，1年前離婚後，前夫即因吸毒入獄服刑，與前夫育有1對幼子，幼子目前住在前夫家，很想念孩子，但她被通緝只能四處躲藏。

由於林女驗尿呈毒品反應，警方看到她原本是正妹，研判她至少吸毒長達10年，致面貌衰老，當面勸她要為小孩著想，不要再吸毒，林女聽了沒什麼反應，直到警方說，「妳這麼年輕，吃毒吃到像40多歲中年婦女」，林女無法接受瞬間崩潰大哭情緒激動。警方除將林女解送台南地檢署歸案，並依毒品罪送辦。