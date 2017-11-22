糊塗爸亂放打火機 4歲娃燒屋

2017-11-22

監護人須扛責 吃公共危險罪官司

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕28歲高男在桃園租屋，他有抽菸習慣，有一次點菸後將打火機隨手一丟，卻被4歲女兒拿去把玩引發火警，全家家當被燒光光，女兒無行為能力，高男是女童監護人，需承擔公共危險罪刑責，他與房東和解，經桃園地檢署予緩起訴處分，他卻未如期上法治教育課，昨被撤銷緩起訴，並依公共危險罪向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，高姓男子向陳姓屋主承租位於八德區一處4樓公寓，與妻小一家4口同住，高男去年3月7日下午1點在家中點香菸後，將打火機隨手一擺，抽完菸後忙著其他事情，不料女兒好奇拿起打火機把玩，卻點燃屋內的易燃物，頓時整間房子濃煙四起，竄出火舌。

家當被燒光光

當時屋內僅高男與4歲女兒在家，高男連忙帶著女兒逃離，然而屋內火勢猛烈，燒毀沙發、床組、衣櫃、冷氣、電視與瓦斯爐，屋內的家具、家電幾乎全數燒毀。

消防人員趕往搶救，20分鐘內將火勢撲滅，所幸僅為財損、無人受傷。

與房東達成和解

檢察官調查時，高男坦承確實沒將打火機收妥而釀災，感到很後悔，而屋主陳男同情高男一家處境，表示只要高男賠償損失，其餘不會追究，雙方也達成和解。

不過警方查出是女童玩打火機釀災，民法規定未滿7歲之未成年人，無行為能力，因女童僅4歲，無需承擔刑責，而高男是女童的監護人，他隨意放置打火機且未善盡監督之責，被警方依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。