會網友 關手機搞失蹤 漂亮寶貝嚇壞爸

2017-11-22

〔記者王俊忠／台南報導〕新北市18歲胡女與友人到台南旅遊，19日凌晨從民宿外出就失聯，友人很緊張，特地回胡女新北市住處問胡父，胡父急得找台南警方幫忙。警方透過道路監視器，查出胡女搭租賃車離去，聯繫上租車女子，隔天胡女就被送回海安派出所，胡女說，女網友開車載她到高雄遊玩，一臉愁容的胡父才鬆了一口氣。

警循監視器追查 助團圓

警方私下了解，胡女與父親間似有隔閡，不過胡女稱沒有受害情事，警方要胡父與女兒多多溝通，並由胡父開車載女兒回家。

南市二分局海安派出所警員陳豐文、吳柏縉於20日下午巡邏時，接獲胡男報案指，女兒與7、8名友人幾天前到台南旅遊，投宿在中西區國華街1家民宿，女兒19日凌晨從民宿外出就失去蹤影，同行友人撥打胡女手機都不通，還跑回新北市問他「胡女回家了嗎？」

胡父除先向新北市警方報案協尋，20日並與女兒的3名友人駕車南下台南，到民宿轄區市警二分局海安所報案，請警方幫忙找女兒。

員警調閱民宿附近的監視器，發現胡女搭乘1輛租賃小客車離開民宿。警方根據車牌查出租車女子身分，女子告訴警方，她與胡女是網友關係，是她開車載胡女到高雄玩。在警方要求下，女子20日傍晚將胡女載回海安派出所。

警方表示，胡女說只是跟女網友見面，是女網友開車載她到高雄遊玩，沒發生什麼事，也是女網友載她回台南警所，但她有事已先離去。