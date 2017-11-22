朱銘的伯樂是色狼 電梯內5度襲女腰臀

2017-11-22

〔記者張文川／台北報導〕知名藝術品收藏家、志嘉建設公司77歲總裁葉榮嘉，去年5度在電梯內對同一名女子熊抱襲胸、撫摸腰臀及親吻臉頰，被害人忍無可忍，當葉男第五次伸狼爪，悄悄以手機蒐證，葉男伸鹹豬手全都錄；全案開庭時，葉認罪並與被害人達成和解，台北地院依5次權勢猥褻罪合併判處1年徒刑，可易科罰金36萬元。

女忍無可忍 手機蒐證告發

據悉，葉榮嘉是雕刻大師朱銘的好友，早年他力捧朱銘，是朱銘美術館的主要贊助人之一，外界也常稱他是朱銘的「伯樂」，但他去年卻提供朱銘的「人間」、「太極」等系列作品給不肖業者施景文，讓施私下鑄模製造仿冒品販售牟利，今年9月被士林地院依行使偽造私文書罪判刑2年、緩刑5年，民事方面也被判應連帶賠償1億2000餘萬元。

去年一名女子出面指控，她因職務關係，常得與葉榮嘉獨處搭電梯，沒想到去年6、7月間，葉突然在電梯外熊抱她、摟她的腰，她進入電梯後，葉男又尾隨進入，一邊誇獎她的項鍊很美，一邊伸手摸項鍊，指尖再順勢滑到她胸部觸摸，讓她當場嚇傻，不敢作聲。

葉榮嘉認罪和解 判刑1年

此後葉榮嘉食髓知味，又多次在電梯內對該名女子伸狼爪，1個月間非禮女方5次，最後一次女子忍無可忍，看到葉要進電梯，立刻拿出手機假裝講電話，同時啟動錄影功能，果然錄下葉撫摸她腰、臀的畫面，事後據此控告葉男。

北院審理時，葉榮嘉認罪，並與女子達成和解，惟金額保密不公開，檢方因此同意改採簡式判決程序，法官審理後判刑。