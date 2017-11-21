小三的復仇！寧被告通姦 也要動粗郎吃保護令

2017-11-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小三的復仇！寧可被告通姦，也要無情男吃上保護令！

林姓女子與已婚許男熱戀成姦，雙方發生關係後不到1星期，許男就打傷她，林女憤而報警控告傷害並聲請保護令，警方拿核發下來的保護令到許家，許妻才赫然發現老公在外養小三、打小三，拿著保護令怒告林女通姦，新竹檢方最終依妨害家庭罪嫌起訴林女。

檢警調查，林女明知許男已婚，雙方仍像男女朋友般交往，8月間在林女租屋處內，與許男性交，幾天後，2人在車內大吵一架，許男痛毆林女，林女恨自己把身體跟心交給一個有婦之夫，心中也做了當小三的打算，但許男竟不珍惜她，還對她動粗，憤而報警控告許男傷害，並聲請保護令，以防許男再度對她動手。

不被珍惜 難以容忍

警方受理報案時，詢問林女跟許男是什麼關係，林女表示是男女朋友。全案移送新竹地院家事法庭，法官依證據核發保護令給林女，當警方持保護令到許男家中時，許妻一看到保護令的內容，整個人都傻了，萬萬沒想到先生竟背著她在外面養小三，還對小三動手！

雖然林女是受害者，但也是破壞人家家庭的小三，許妻憤而持該保護令，向新竹檢方控告林女妨害家庭，檢方傳訊林女與許男到案說明，2人對姦情均坦承不諱，檢方依通姦罪嫌起訴林女。