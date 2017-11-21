清晨過馬路 婦40秒被撞2次喪命

2017-11-21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市1名67歲的林姓婦人，昨天清晨5點多與友人出門運動穿越中華路段，疑因天色昏暗，未注意左右來車，先遭65歲的徐姓婦人騎機車從後面擦撞，林婦當場倒地不起，隨後2輛機車驚見事故疾駛閃過，但才隔40秒，1輛汽車高速而來閃避不及，直接輾過林婦，送醫後，傷重不治。

警方調查，林婦家住頭份市，昨天清晨與友人出門運動，穿越中華路閃黃燈路口，先遭騎機車的徐婦擦撞後倒地，肇事的徐婦傷勢輕微，起身要將林婦扶起，2輛後方機車見狀先後高速閃過，但因天色昏暗加上天雨路滑，後方53歲黃姓男子駕駛的轎車未注意路況，竟高速輾過倒臥路面的林婦，林婦當場被卡在車下，徐婦驚險閃過。

第一次頭擊地 第二次被輾

2起車禍發生相隔40秒，畫面被路口監視器清楚錄下，林婦第一次遭撞時，身上多處擦傷，頭部重擊地面受傷，之後又遭轎車輾過，緊急送往頭份市為恭醫院救治，發現她肋骨斷裂、嚴重內出血，有生命危險，隨即轉送台中市沙鹿區童綜合醫院急救，但仍傷重不治。

警方調查，徐婦及黃男皆未酒駕，徐婦表示，當時因視線昏暗，才不慎撞上；黃男也說自己是因當時下雨，地上積水反光影響視線，才會未注意輾過。

入冬較遲天亮 警籲外出穿醒目顏色衣物

林婦家屬接獲噩耗，在警局痛哭說，林婦一早出門竟被接連撞2次慘死，實在很難接受；警方則呼籲，入冬後清晨較遲才天亮，長者若要外出，應穿著醒目顏色衣物，且多注意路況，避免發生遺憾。