變裝盜騎YouBike 10秒偷1台機車

2017-11-21

機車大盜被逮 2個月偷31車

〔記者王冠仁／台北報導〕專偷機車的慣竊陳進文，近來又以「騎單車、找機車」方式，騎著YouBike鎖定停放在捷運站周邊的新型機車行竊，手法老練的他，平均10秒就能得手一輛機車，且偷車前後還會變裝掩人耳目，並刻意繞路製造追查斷點；警方日前趁他偷車時埋伏逮人，儘管他辯稱只偷1輛車，但警方研判他2個月來至少已偷走31輛機車變賣，後續將擴大清查。

尋獵1年內出廠車 轉賣解體

警方調查，53歲的「機車大盜」陳進文，年輕時就已留下多起竊盜前科，但他多次進出監獄仍不知悔改，目前白天在新北五股一家汽車拆解廠工作領薪水，晚上則騎著YouBike到捷運站周邊，尋找出廠1年內、沒加裝大鎖的新型機車行竊賺外快，平均10秒就能用自製的開鎖工具打開電門、竊走機車。

警方發現，陳得手後會刻意騎贓車亂繞，提高查緝難度，接著再騎往沒有設置監視器的堤外便道或人煙稀少的偏僻道路，隨即不見人影；員警研判他可能與「上線」約在偏僻處「取貨」，遭竊車輛恐都已被他用6千至1萬元不等價格轉賣給機車解體廠。

警方近月來頻頻接獲機車騎士報案，過濾後發現陳涉嫌重大，近日派員在台北市錦州街附近埋伏逮人，並扣得陳用來偷車的螺絲起子、鑰匙串等工具；陳落網後否認涉及他案，也不願交代機車下落，但警方估計他2個月來已至少竊走31輛機車，除將他依竊盜罪嫌送辦，也將擴大清查他案及失竊機車下落。