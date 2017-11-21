母時薪40元 嫩兒被騙盜領36萬血汗錢

2017-11-21

〔記者張瑞楨／台中報導〕15歲王姓少年加入詐騙集團當車手，沒想到自己反被騙，竟盜領母親的36萬元存款交給徐男與林男投資，2名騙徒還哄他，月底就能連本帶利領回40萬元，私底下卻把錢拿去吃喝玩樂；王母哭訴說，她每天下班後做串雞皮手工，串1大包約5小時，工資才200元，辛苦錢卻被兒子盜領，警方除將王少移送少年法庭，昨也將2名騙徒依詐欺罪法辦。

警方調查，15歲王少的母親忙著工作，王少就讀高中一年級不久就休學，今年10月底加入詐欺集團當車手，11月初在台中市南區的超商提款，警方11日晚間發現他的蹤跡，他被捕時坦承當車手。

想分擔家計當車手 父喪葬費反被詐光

警方通知王母陪同偵訊，王母卻哭訴，她是柬埔寨的新住民，生活過得很辛苦，丈夫生前臥床，她得照顧丈夫，還要打工賺錢，每天下班後，要去串燒烤滷味用的雞皮，串1大包耗時近5小時，工資僅200元，今年9月丈夫肝癌病故，她領了政府的喪葬補助款，沒想到兒子本月9日連續3天，盜領共36萬元的喪葬補助款，與她累積多年的積蓄。

警方問王少，原來他當車手時，認識54歲徐男與47歲林男，他稱呼2人「叔叔」，2人得知他母親有積蓄與喪葬補助款，遂以投資為名，誘騙王少盜領母親存款，王少本月9日至11日，每天盜領12萬元（銀行每日提款上限），第3天已盜領36萬元交給2名騙徒。

警方說，雖然王少盜領母親的錢去「投資」，動機是幫媽媽分擔家計，仍將他依詐欺罪移送少年法庭，並傳喚徐男與林男到案，2人坦承詐騙，並交出17萬元，其餘已用於吃喝玩樂，警方將錢交由王母領回，依詐欺罪將2人法辦。