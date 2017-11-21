少女遭性侵生女 DNA驗出另有惡狼

2017-11-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕15歲少女小玲（化名）控訴遭23歲高男始亂終棄，性侵懷孕生女，後來高男的26歲徐姓友人上門找高男聊天，無意間透露，曾與小玲嘿咻1次，高男懷疑小玲懷的不是他的種，結果小玲的女兒出生後驗DNA，果真是徐男的種，小玲才說徐男曾在車上對她性侵，徐、高2惡狼日前都被新竹檢方依強制性交罪起訴。

小玲控訴，去年8月她與友人偷開親戚車出遊車禍，車損求助自稱熟識黑道的高男，高男對她要求「當我女友跟我嘿咻，否則自行處理」，她在車上遭性侵。

男疑非親生 一驗是朋友的種

小玲得知高男是花心大少，一度拒絕當女友；高男揚言帶小弟到她家鬧，小玲只好委曲求全。去年9月間，高男開車載她出遊，小玲假稱「月經來了，無法做」，高男不信將她載去竹東1家摩鐵休息，高男洗完澡後檢查衣褲，發現她未用衛生棉，直罵「你騙我」再次硬上。

今年3月，小玲去婦產科檢查發現懷孕7個月，不能流產，小玲向高男表示為了小孩，只能嫁給他，高男一度開心帶她去產檢。

某日高男的26歲徐姓友人上門聊天，無意間透露去年7月與小玲嘿咻，高男因此懷疑小玲肚子裡的孩子不是他的種。高男因此拒付營養費，小玲遂報警指控高男性侵。後來所生女兒經醫院驗DNA，發現竟是徐男的種。

先後硬上 2人都被起訴

小玲事後坦承，徐男的女友與她是姊妹淘，去年7月間徐男騙她，要載她去找女友，結果開車載她到偏避處，在車上對她性侵。

由於小玲留有與高男LINE的通話紀錄及胎兒DNA，新竹檢方日前依強制性交罪起訴高男，另依強制性交罪起訴徐男。