男女軍官嘿咻 雙方配偶求償扯平

2017-11-21

〔記者王俊忠／台南報導〕在空軍某通信部隊擔任隊長的男軍官，與部隊人妻女軍官上摩鐵通姦，男隊長的妻子怒告女軍官妨害家庭並附帶民事求償100萬元；雖然妨害家庭刑事告訴，因男隊長妻子已原諒丈夫，無法對女軍官提告，但女軍官的丈夫控告男隊長部分，一、二審都判男隊長有罪，台南高分院法官根據刑事判決，判女軍官須賠償50萬元給男隊長的妻子作精神慰撫金確定。

民事 2配偶各賠50萬

而女軍官的丈夫也以男隊長涉妨害家庭為由求償，一審判男隊長賠50萬元給女方丈夫，且男隊長已支付這筆款項。雙方配偶求償一來一往，算是扯平了！

據指出，此案男隊長與女軍官的配偶都提出妨害家庭的刑事告訴，女軍官的丈夫控告男隊長部分，一、二審都判男隊長3個月徒刑，得易科罰金確定。

刑事 僅男隊長判3月

但男隊長的妻子控告女軍官部分，因妻子具狀撤回對丈夫的告訴並和解，一審指男隊長妻既已原諒丈夫，通姦罪若在配偶縱容或宥恕下，就不得提出告訴。依刑事告訴不可分原則，對同案共犯的女軍官也不得提出告訴、諭知公訴不受理，二審支持一審見解、駁回男隊長妻子上訴確定。

不過民事部分，二審民事庭判決指出，男隊長的妻子主張，女軍官103年9月19日晚間8點許，與先生在嘉義縣某汽車旅館合意性交1次，破壞她的婚姻、家庭，讓她蒙受重大精神痛苦，要向女軍官求償100萬元。

一審判女軍官應賠償50萬元。女軍官辯稱，她不知男隊長有妻室，當天是隊長告知要開車載她外出，2人雖到摩鐵，但她是受隊長權勢威逼下性交，絕無合意性交之事，並未侵害配偶權。

二審民事庭法官調出女軍官在檢方訊問時曾說「隱約知道男隊長已婚」的供詞紀錄；此外，傳訊空軍通信部隊的軍官證人，得知記載男隊長婚姻狀況的幹部簡歷冊，就放在部隊值星官室，女軍官曾擔任該隊的值星官，有機會接觸簡歷冊，女軍官抗辯不知男隊長已婚，不足採信。台南高分院民事庭還調出男隊長挨告妨害家庭刑事案，男隊長承認與女軍官是合意性交，據此認定雙方合意相姦。