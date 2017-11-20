用磁磚撥氣窗 色狼偷窺女洗澡

2017-11-20

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區53歲郭姓單身男子因寂寞難耐，半年內3度在巷弄防火通道內，攀爬窗戶偷看妙齡女子洗澡，日前他又故技重施，還嫌熱水霧氣防礙視線，竟試圖用磁磚撥開氣窗以便一目了然，女方驚覺被偷窺，驚聲尖叫，親友、鄰居發動圍捕，當場逮到郭男。

上週一深夜土城區中央路巷內傳出騷動，街頭巷尾居民此起彼落高呼：「抓色狼！」最後果然在一處防火通道出口，活逮失風落跑但跌坐在地的郭男，有人眼尖認出他的身形，疑似就是近日頻繁出沒該處的色狼，質問：「你是不是先前就有來偷窺過？」郭男噤聲默認，居民決定報警。

半年內3度犯案 這次栽了

被害女子說，家中浴室緊鄰屋後的防火通道，當時她沐浴到一半，發現有人持類似手機的長方形物體靠在氣窗上，她懷疑被偷拍，於是用力敲一下氣窗，隨即聽見重物跌落地面的聲響，確定外面有人，立刻高呼：「有色狼！」家中親友立即奔出家門，通報街坊鄰居展開圍捕。

居民透露，加上這一次，社區近半年來已發生3起偷窺案，大家對於色狼早有戒備，前2次圍捕不及，只能眼睜睜讓他逃逸，這次總算逮到狂奔跌倒的郭男。

居民圍捕 堵住防火通道

警方調查，郭男住在隔壁里，當晚騎腳踏車前往案發地，鑽進防火巷攀附鐵窗偷窺女子洗澡；但郭男不承認拿手機偷拍，辯說因視線被霧氣阻礙，才持長條狀的磁磚嘗試推開浴室氣窗。

郭男警訊時坦承，因獨自照顧高齡父母，尚未娶妻，覺得日子孤單寂寞才偷窺紓壓，半年來3度犯案，前2次都僥倖逃逸，落網後悔不當初；警方重回現場尋找，並未發現手機或攝錄用品，查無竊錄事證，訊後依違反社會秩序維護法，移送法院裁罰。