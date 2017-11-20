26年志工路 退休夫妻樂當更生人天使

2017-11-20

〔記者林嘉東／基隆報導〕台電退休員工江菊，退休後在「基隆市榮譽觀護人協進會」擔任志工，她的先生林倉益退休後也跟進投入志工行列，「婦唱夫隨」樂在公益，夫婦倆一做就是20多年，讓人敬佩又羨慕。

江菊、林倉益 行善最佳拍檔

基隆地檢署觀護人室主任張裕煌說，觀護志工並非虛銜，不但要不定期關懷個案，還必須繳納會費，既要出錢又要出力，林倉益夫婦有「志」一同，一做就是26年，未曾間斷，非常難得。

江菊80年從台電退休後加入基隆市榮譽觀護人協進會，林倉益82年從台電退休後受到太太的影響也成為觀護志工，夫妻倆一起關懷更生人，成為協進會最年長、經驗最老到的「最佳拍檔」。

捐錢送衣 助更生人走正路

江菊說，她退休前在台電輔導過很多同仁，挽救很多對瀕臨離婚的夫妻，鼓舞沉落在生命谷底的同仁，及時拉他們一把，讓她很有成就感。

江菊指出，退休後加入榮觀協進會，有更多時間投入「救人」行列，而協進會要「救」的對象是假釋期間受保護管束的更生人，必須花費更多的心思才能夠打開他們的心防。

林倉益說，20多年來，他與太太訪視無數「個案」，只要更生人有什麼需求，他們隔天就會買來給當事人。

江菊接著說，她記得有件個案，前年農曆年前，當事人在聊天時向她與先生吐露缺1件禦寒衣服，過冬很難受；她和先生於是不動聲色，隔天就去買1件羽絨衣送給當事人，讓當事人感動不已。

基隆榮譽觀護人協進會感佩

「但也有真心換絕情的時候！」江菊笑說，她與先生也被騙過不少次，練就一雙辨別個案當事人是否說謊的眼力，可以從對方眼神就知道在搞什麼花樣，進而拆穿當事人的謊言。

江菊感恩地指出，這26年來，她與先生出錢出力，不求回報，感謝基隆地檢署讓他們有機會助人，助人讓他們快樂無比。