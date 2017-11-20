抓猴失敗 徵信社判退款145萬

2017-11-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡女懷疑丈夫養小三，找來徵信社「抓猴」，徵信社自誇抓姦必成，但須打通警局高階、部署記者、民代助理、律師在場談判、開價，需簽4張「抓姦契約」費用高達221萬元，最後摩鐵抓姦失敗，蔡女怒告徵信社要求全額退還，法官判蔡女勝訴，徵信社需返還145萬元。

蔡女表示，因懷疑在學校工作的丈夫有小三，委託徵信社抓姦蒐證，業者要求簽下跟監、抓姦、部署、針孔4張契約，分別付費6萬、65萬、100萬、50萬元，共計221萬元，103年9月蔡女委託徵信業「抓猴」。

不料，跟監人員未確實24小時跟監，也只拍到丈夫劉男在抽菸、閒晃畫面，並未拍到他上按摩店畫面，蔡女指徵信社保證抓到證據才收費，稱抓姦必成功，但須另行打通警局高階人員、部署記者在場，並安排民意代表助理、律師談判才算成功，讓丈夫簽離婚協議書及給付賠償金，需簽部署（100萬）、針孔（50萬）契約。

蔡女誤信為真簽約給付，104年1月底，徵信社雖在旅館抓姦，但未依約搜到保險套、衛生紙等證物，最後無功而返，她中止契約並覺受騙，向高雄地院請求損害賠償。

法官審酌被告已履行部分包含跟監、抓姦作業，自103年9月26日至104年1月30日執行約4個月，但未能蒐得足夠成立通姦罪責事證，應可請求報酬以60萬元為適當。至於部署部分僅有律師協助，原100萬費用只需付10萬元。

另違法的針孔證據不可當通姦證據，法官認定針孔契約無效，蔡女不需支付該筆50萬元費用，判決蔡女勝訴，徵信社需還款145萬元。

被告否認曾保證一定會抓姦成功，強調不可能向顧客表示可「疏通」警方高層，徵信社也確實在104年1月執行抓姦，安排高雄市議員助理協助報警，並有律師提供法律協助，事後持續代蔡女洽談賠償、離婚事宜，均依約履行，並無施用詐術。