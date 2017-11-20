警棍K班長、拳打士官長 上兵「強暴長官罪」判刑8月

2017-11-20

〔記者張文川／台北報導〕空軍司令部勤務中隊廖姓志願役上兵，去年11月在營內打傷同袍，班長通知家人到營，廖男不願麻煩家人大老遠北上，想和長官溝通，長官卻愛理不理，他憤而用警棍K班長、出拳打士官長；台北地院依陸海空軍刑法「強暴長官罪」將廖男判刑8月。

廖男2014年8月志願入伍服役，今年1月已自請退伍。判決指出，去年11月30日，他與林姓同袍爭吵，打傷林男，上士陳姓班長通知廖的家人來連隊討論後續處理方式，但廖接到家人電話說沒時間北上。

廖男於是到連辦室找陳姓班長溝通，希望能在電話裡講一講就好，但陳姓班長陪林男去就醫，不在營內，廖請謝姓上士值星班長連絡陳班長趕快回營，謝回說：「你沒資格叫長官回來」，廖覺得謝班長對他愛理不理，不積極協助還從中作梗，怒火中燒憤而持警棍揮擊謝班長，同梯連忙把廖男拉開。

當晚，戴姓士官長質問廖男怎麼回事，並告知廖男，通知家人到單位來，是營區處理傷害事件的標準流程，廖男覺得長官是在故意刁難他，脾氣又上來了，出拳毆打士官長，及時被兩名同袍拉開。部隊向上通報此事，廖男涉暴行犯上，士林憲兵隊依軍法將其送辦。

法官認為廖男情緒控管不良，只因無法獲得滿意的回應，就漠視軍人倫理而對長官施暴，軍刑法「對長官施強暴、脅迫或恐嚇罪」刑度為1年至7年的重罪，法官考量他犯後態度尚可，本案情境為「法條重、情節輕」，因此將2次犯上罪行減刑各判6月，併判8月，不得易科罰金。