富二代難忍坐牢 蛀牙聲請保外被駁

2017-11-20

〔記者王捷／台南報導〕富二代謝男缺錢吸毒，拿玩具槍連搶兩間超商，得手2500元拿去買毒，謝男遭逮後今年5月被羈押，一審被判刑9年，謝男向地院聲請停止羈押，稱牙痛、高血壓希望能保外就醫，否則會有生命危險，但醫生發現謝男僅有蛀牙，沒其他急性病情，聲請遭到駁回，而謝母心灰意冷，也決定斷絕對兒子金援。

醫師診治非急症 延押

35歲謝男的家族財產逾億元，謝男染上吸毒惡習，6年前曾在生日當天搶超商，今年3月謝男生日，又因沒錢吸毒再次犯案。

謝男疑想跟女友吸毒慶祝，他穿雨衣、拿玩具槍，連搶了兩間超商，犯案時還拿著槍指著店員自稱「被逼到了」，謝男是治安顧慮人口，警方2個小時內就逮到人。

警方在謝男家起出5把長短不一的模型槍、3公克海洛因，將他移送，謝男今年5月間被羈押，兩個月後謝男自稱在看守所裡面想很多，還說這可能是最後一次陪母親等語，希望可以交保。

法官認為謝男有逃亡之虞駁回，謝男8月又提出聲請，辯護人認為，謝男向母親供稱他牙齒痛，看守所無法即時醫療，謝母也發現兒子全身浮腫，如不即時保外就醫治療，可能有生命危險。

謝男也說，他身體不好、牙齒痛，且有感染過皮膚病，進看守所檢驗出高血壓，希望交保在外治療。

經奇美醫院醫師診療，發現謝男有蛀牙，診療後無其他急性病情，法官又將他延押2個月；今年7月一審判謝男因2件強盜合併執行9年徒刑，謝男上訴，二審維持原判。