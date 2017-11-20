17年愛情告吹 女討奉獻費敗訴

2017-11-20

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳女與陳男交往17年後分手，竟拿當年開玩笑的一張支票，提告要求給付票款300萬元，作為她17年來被「白玩白睡」的代價，新竹地院法官認為，男女朋友不能以無法相守終老，就指對方欺騙感情或貞操，且全案已超過2年的請求權時效，判駁回吳女之訴。

法官：無法相守非關欺騙

吳女說，陳男95年間承諾給她300萬元，並簽發支票給她，事後卻跳票，陳男聲稱「300萬元支票領不到錢沒關係，今後我會每個月給你2萬元現金」、「給你插乾股在我的店面合開卡拉OK俱樂部」等語，卻無一實現。

吳女說，當年陳男以300萬元，騙取跟他發展感情及性關係，「陳男千不該、萬不該不念17年來在我家白吃、白喝、白玩…」、「17年來我對你的奉獻連身體奉獻給你，其價值難以估計，惟一定遠遠超過300萬元…。」

陳男開庭時否認許諾要給吳女300萬元，是他90年10月間某日，開支票擬支付某筆貨款，錯將開票年誤寫為95年，原擬將支票作廢重寫，一旁的吳女見狀，便笑稱這張支票不要作廢，留著假裝給她，說不定真會招來偏財300萬元。

陳男說，他當時告訴吳女支票未蓋印鑑章，必定會被退票，且他也沒有300萬元可給她兌領，吳女則表示，她從沒有拿過金額百萬元以上的票，這只是拿開心而已，不會真的去兌領，他才將該支票填寫金額後交給吳女，雙方並無任何約定存在。

法官調查，雙方在89、90年間已有親密的男女關係，吳女事後才主張，陳男95年間為騙取發展情感及性關係而簽發該支票，讓人難以相信。

再者，吳女坦承兩人相處時間長達17年，關係已猶如事實上夫妻，因此雙方親密接觸甚至性行為應甚自然，不能以無法相守終老，就指責對方交往之初，是施用詐術欺騙感情或貞操。