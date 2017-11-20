廁所偷拍終結者 女網友半年同地揪2案

2017-11-20

都在國光客運清大站公廁

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕機警女網友半年內，在同一公廁發現偷拍器材，協助警方逮到偷拍狼！警方查出落網的男子沈仁超，在清華大學外的國光客運公廁裝針孔偷拍，警方還發現，他5年前在台中勤益科大女廁偷拍 ，被判拘役，沒想到慣犯沈男不知悔改重施故技，新竹地檢署日前再依妨害秘密罪嫌將他起訴。

一名女網友今年6月在「新竹爆料公社」貼文，新竹市光復路二段國光客運清大站廁所內，發現一個星巴克咖啡紙杯，杯子上有個洞令人懷疑，拿起來一看，赫然發現裡面有針孔及電池等，向新竹警方報案，警方到場扣得針孔錄影設備。

麥當勞紙袋、星巴克紙杯偽裝

女網友還告訴警方，半年前，她也在清大站廁所發現針孔攝影機，當時是用麥當勞袋子包起來，插在寶特瓶內，沒想到半年後，又在同一地點發現偷拍器材。

攝狼5年前也在勤益科大偷拍

檢警查出，沈仁超6月18日晚間8點多，將針孔攝影機藏放在星巴克紙杯，於紙杯挖洞拿到清大站廁所，將紙杯放在廁所近門口的地面，窺錄如廁者隱私部位。至於半年前那一次，因女網友當時沒報案，所以不知道是誰所為。

檢警還發現，沈男早在101年10月，就將鋼筆型攝錄器以速食店紙袋包裹，露出鏡頭置於飲料瓶中，放置勤益科技大學女廁垃圾桶內，偷拍女大生隱私部位。女學生發覺有異，交由教官處理。

同年11月，沈仁超又以相同手法，將偷拍器材置於勤益科大女廁垃圾桶，清潔人員發現通報教官，沈仁超被教官逮到，當時他將攝錄器摩擦地面毀損記憶卡，企圖湮滅證據，案經台中地院依妨害秘密罪判拘役50天。