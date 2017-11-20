埔里巨石砸車 鄉代媳婦撞山壁枉死

2017-11-20

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕南投縣魚池鄉許姓鄉代的媳婦、34歲邱女，昨上午開車行經埔里鎮投131縣道牛洞路段，山壁上重達300公斤的大石頭突然掉落，右側擋風玻璃被砸出1個大洞，石頭掉進副駕駛座，邱女受驚嚇，失控衝撞山壁身亡。

警方調查，家住魚池鄉的邱女昨上午獨自開車到埔里辦事，行經投131縣道約4.6公里牛洞路段，山壁上1顆長約80、寬50、高40公分，重達300公斤的大石頭突然掉落，砸中車子右側，擋風玻璃被砸出1個大洞，石頭掉進副駕駛座。

巨石重達300公斤

邱女疑手、腳、腹部遭落石波及，加上受驚嚇，車身向右撞上山壁，消防救難人員趕到，邱女當場已無呼吸心跳，消防隊員持續施以CPR並送醫急救，延至上午11時許不治。

地方人士指出，邱女育有2名年幼子女，家屬很悲痛，直呼怎麼好好的出門，卻天人永隔。

當地埔里鎮水頭里前里長廖永文表示，投131縣道是魚池鄉共和、東光村民到埔里必經之路，也是外地遊客前往魚池日月潭、九族文化村替代道路，假日車流頻繁，但牛洞路段山壁極不穩定，經常有落石，尤其颱風、地震過後更加危險，今年已發生2起落石意外，釀成1死1重傷。

工務處︰已設警示標誌

縣府工務處表示，該路段已設置落石警示標誌，因邊坡屬於林務局管轄，坡度有將近80度，不易做落石防護設施，未來仍朝施設明隧道方向努力。