嬤扛重擔 養重殘兒與5歲孫

2017-11-20

為貼補家用卻遇死劫

〔記者劉濱銓、方志賢／綜合報導〕林陳阿嬤育有2子2女，長子出獄後在北部工作、長媳失聯，阿嬤與重殘的次子、5歲長孫在南投竹山租屋開雜貨店，為貼補家用，與廖何姓女友人到屏東找命理老師，詢問今麵店開幕事宜，詎料4人共赴黃泉。

鄰居獲悉噩耗，幫忙家屬整理雜貨店，將貨品打包退貨，想到好鄰居的遭遇，不禁搖頭感嘆「歹運」。

林陳阿嬤原住在台中市南屯，次子先後遭遇車禍、中風，曾賣2棟房籌醫藥費，歷經3次手術，兒子仍重殘不良於行；長子在北部工作，她肩負照顧孫子責任，惟在台中開銷太大，2年前到竹山開雜貨店討生活，並獨自照顧兒孫。

竹山鎮鯉魚里長張介玟說，阿嬤領有低收入補助，當初她搬來竹山租屋，因每月租金8000元太貴，經營雜貨店難以打平，本月才搬進每月3000元的巷弄民宅，並在屋旁經營雜貨店。

阿嬤最近為貼補家用，打算開麵店增加收入，昨南下屏東詢問命理老師開店的吉時，鄰居謝女說，昨清晨阿嬤要南下時，還將家門鑰匙交給她保管，再由次女前來領取開店，不過阿嬤從鐵窗將鑰匙交給她，並非像往常一樣要她開門拿，感覺有點奇怪，怎料竟是她們的最後一面。

她難過地說，阿嬤待人和善好相處，孫子活潑可愛，一人獨自照顧兒孫很辛苦，想要開店貼補家用卻遭逢死劫。