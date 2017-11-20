嬤載兒孫問開店吉時 國道遭撞1車4死

2017-11-20

〔記者蘇福男、鮑建信、劉濱銓／綜合報導〕南投71歲阿嬤林陳心紜，獨力照料孫子及重殘的次子，阿嬤為增加收入準備開麵店，昨開自小客車載次子、長孫和友人，南下屏東找命理老師問開店吉時，上午8時40分許行經國道3號南下燕巢系統交流道，不明原因跨越外側車道和槽化線，被後方遊覽車猛烈追撞，車體嚴重凹陷變形，車上4人頭部重創，送醫急救不治。

嬤車停槽化線遭撞

死亡4人包括駕駛林陳心紜、林陳的45歲次子林信亨和5歲長孫林雨昌，以及69歲友人廖何秀枝。據了解，檢方相驗後開偵查庭，肇事的57歲遊覽車司機范嘉和應訊指稱，發現自小客停在槽化線時，已來不及閃避。檢方認為范嘉和疏於注意車前狀況，涉嫌業務過失致死罪，准予15萬元交保候傳。范嘉和在面對鏡頭時，神色凝重表示，「撞到人就是不對，對死者家屬深表抱歉」。

遊覽車司機15萬交保

事故地點在國道3號南下382.6公里銜接國道10號的燕巢系統交流道，被撞轎車登記在林信亨名下，林陳婦領有駕照。遊覽車司機范嘉和供稱，同行有3輛遊覽車走國3南下外側車道，準備開往屏東，他是最後一輛。

行經案發地點，前2輛遊覽車驚見有1輛自小客車跨停在外側車道和槽化線，緊急閃避，他發現情況不對勁，雖急踩煞車並打方向盤，但仍閃避不及追撞，遊覽車右前方擋風玻璃撞出一個大洞、玻璃碎裂，所幸車上乘客包括司機16人都未受傷。

林陳的轎車車體嚴重凹陷、扭曲變形，現場留下一道長長煞車痕，撞擊力道猛烈，坐後座的林男、林童和廖何當場不治，林陳送醫搶救1個多小時也不治。

警方對范男進行酒測，酒測值為0，高雄橋頭地檢署檢察官陳俊宏會勘後表示，初步確認案發時林陳的車子，部分車身在國道3號外側車道和槽化線，當時是靜止狀態或仍減速行駛？又為何突轉向，以致壓在槽化線上？是否因路況不熟待釐清。