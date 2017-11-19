「可以摸一下嗎?」海倫清桃控男粉絲藉合照襲胸

2017-11-19

「妳皮膚很好耶」馬上貼近

〔記者邱俊福、粘湘婉／台北報導〕本名阮菁桃的藝人海倫清桃前天傍晚搭捷運時，遭郭姓電腦工程師搭訕，對方誇她：「妳皮膚很好耶！」還說：「可以摸一下嗎？」涉嫌趁機襲胸，她驚嚇怒斥：「你怎麼可以這樣！」郭昨天到案稱，只有碰觸手臂，訊後被依違反性騷擾防治法函送偵辦。

海倫清桃怒斥 他快速離開

海倫清桃受訪描述被襲胸過程，表示前天傍晚5時27分許，帶著愛犬琪琪搭捷運文湖線，郭認出她是藝人，上前問：「啊妳是？」她回應：「對，我是海倫清桃。」郭隨即與她搭話，並藉著車廂擁擠，試圖與她肢體接觸，同時要求合照。當時她忙於直播，不想和郭搭話，不過見到郭主動抱起身旁小孩，以為對方很有愛心，同意合照。

海倫清桃說，車抵南港展覽館站，她下車準備換乘板南線，郭尾隨她到電梯，誇她皮膚很好，她愣回：「啊？」郭接著說：「可以摸一下嗎？」下一秒火速伸手襲胸，她立刻用手撥開，但仍被摸到上胸及手臂，當場嚇得怒斥：「為什麼？你不能這樣子，為什麼這樣子？」郭趕緊走樓梯離開。

工程師到案稱 只摸到手臂

海倫清桃表示，她搭電梯到地下樓層，郭在電梯口等候，彎腰跟她道歉，她再斥：「你怎麼可以這樣！」郭隨後搭板南線離去。她向捷運警察隊報案，將直播拍到的畫面交給警方。

懷疑他是慣犯 要告到底

案件移轉給南港警分局，警方鎖定在北市內湖區上班的43歲郭男，昨天約談他，郭否認襲胸，表示只有碰觸對方手臂。

海倫清桃說，整晚氣到失眠，對方太噁心了，覺得他一定不只一次這樣做，受不了這種戴假面具的人，裝作很有愛心的樣子，一定要告到底。