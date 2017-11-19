媽媽遺體才運回家 逆子馬上盜2筆存款

2017-11-19

家人都在忙後事

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣1戶葉姓人家的老母親病逝醫院，葉家上下依習俗將母親送回老家，眾人正傷心地張羅葉母後事時，兒子葉男在母親遺體進家門還不到2小時，竟連奔農會和郵局，分別轉走和領出母親的80萬元及18萬餘元，胞兄等親友事後得知，氣得提告；苗栗地院依偽造私文書罪將葉男判刑5月、緩刑2年。

他忙著領走近百萬

判決指出，年逾60歲的葉男，其母於2014年7月過世，中午在醫院宣告不治後，下午1點送回老家，葉男一家上下正忙著替葉母處理後事，葉男卻在下午2點47分，前往銅鑼鄉農會使用亡母印章，將亡母存在農會信用部的80萬元存款，轉匯到自己的銀行帳戶。

葉男盜匯存款後，馬不停蹄地於下午3點18分趕到銅鑼鄉郵局，在提款單上盜蓋亡母印章，連同亡母存摺交給郵局承辦人員，又領走亡母18萬餘元現金。葉男趁著其他家人忙於處理母親後事，偷偷把母親近百萬元移走或領取放入自己口袋。

兄長提告 弟判5月

葉男的犯行後來被家人察覺，由於葉男雙親均亡故，依法葉男和他的胞兄及另外5名姊妹均有繼承權，胞兄遂向苗栗地檢署控告葉男偽造文書，檢察官提起公訴。苗栗地院開庭時，葉男承認犯行，因此法院判決後，給予緩刑，還可上訴。

不過另有葉家親友表示，原本從事汽車烤漆電鍍工作的葉男退休後，雙親在世時主要由葉男照顧，還請外勞照料，葉男在北部工作時幾乎每週回家探視；葉男的胞兄則在經商。

但也有鄰居對於葉男在母親亡故不久，喪事還未辦妥就急著領走存款，直說：「真的有點誇張啊！」