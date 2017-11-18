害21醫師急墜25樓 電梯公司判賠1004萬

2017-11-18

〔記者項程鎮、張瑞楨／台北報導〕21名醫師在中國醫藥大學附設醫院21樓搭電梯，不料電梯有如自由落體「大怒神」，10秒內急墜百公尺至地下4樓，造成多名醫師受傷，傷勢最重的加護病房主任吳汐淇治療後，雙腳成長短腳，差了6.5公分，醫院認為公安事故損害商譽，連帶影響門診收入，提告求償；最高法院判決負責電梯保養的奧的斯電梯公司和葉姓技師應連帶賠償1004萬餘元確定。

醫師吳汐淇求償部分，最高法院去年9月已判決奧的斯公司和葉姓技師應連帶賠償吳男514萬餘元確定。

判決指出，2008年9月8日下午，21名醫師剛聽完演講，搭乘該院醫療大樓2號電梯下樓時，電梯發出異聲後急墜，下滑到最底樓地下4樓撞擊電梯機坑緩衝器才停止。多數醫師受傷不嚴重，均為擦挫傷或扭傷，但吳汐淇受到左側脛骨及腓骨骨折、慢性記憶功能缺損等嚴重傷害。

檢警調查，出事電梯最重只能乘載1100公斤，卻標示可載重1600公斤，以致電梯車廂配重失衡而失速，安全夾（煞車）雖啟動，但無法完全停住，且出事前兩天才由奧的斯公司派葉男等3名技師做定期保養，並更換配電盤。

台中高分院認為，葉男更換配電盤後，未檢測電梯配重並「試車」，也沒測試兩側挾軌器是否能確實夾住導軌，就開放使用釀禍，判賠1004萬5425元，上訴後被駁回定讞。

電梯業者指出，一般電梯都有3條鋼纜負重，還有3重防護裝置，可能是部分鋼纜斷裂，加上第一及第二重防護失效，才會發生這起意外。業者說，遇到這種狀況，民眾可將背部和頭部緊貼電梯內牆，以免重心不穩摔傷，同時將膝蓋彎曲，以承受可能的重擊壓力，減少骨折危險，至於網路流傳按每個樓層可防止下墜的方法無效。