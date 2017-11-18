偷拍成性！遭竹科知名公司解僱 又拍清大女廁

2017-11-18

〔記者王駿杰／新竹報導〕23歲王姓男子只有高中學歷，有幸進入竹科知名科技公司擔任技術員，未料竟在公司內偷拍女同事如廁被開除，丟了工作之後未記取教訓，又變身為「清大攝狼」多次跑到清大圖書館女廁偷拍，搞得校內人心惶惶，女學生「寧可憋尿也不去圖書館上廁所」；新竹警方鎖定王男逮捕歸案，在其個人電腦內查扣多達11G、百幅以上的偷拍影片、照片。

搞得女學生憋尿也不上廁所

警方調查，王男去年9月在公司內偷拍女生如廁，落網後被公司炒魷魚，改往商辦大樓擔任保全員，但他沒痛改前非，反而故態復萌，今年2月開始出沒清大校園，鎖定無門禁管制的圖書館，發覺女學生如廁就尾隨進入，持手機爬上廁所隔板，由上往下拍攝。

警方說，王男上個月潛入女廁偷拍時被發現，對方嚇得花容失色，之後又陸續傳出其他女學生受害，女學生互相告知：「寧可憋尿也不去圖書館上廁所」，已知有2名被害人報案。校方特別在女廁隔間兩側，加裝頂到天花板的隔板，希望徹底杜絕偷拍，並公布偷拍者監視器畫面。

警方鎖定王男，昨持搜索票前往逮人，王男當時正在熟睡，被警方叫醒時嚇得傻眼。警方在他電腦裡查扣大量偷拍影片及照片，過濾偷拍畫面中場景研判，犯案地點除了清大，還包含其他周邊學校的女廁，訊後依妨害秘密罪送辦。

個人電腦查扣偷拍片達11G

台大醫院新竹分院精神科主任詹仁輝指出，偷拍女生如廁的行為是一種特殊性癖好，患者可能是成長過程中，性衝動沒有透過正常管道發洩，才導致受好奇心驅使，發現偷拍行為可以達到性高潮，開始藉由該行為獲得滿足。

詹仁輝指出，特殊性癖好患者可尋求精神科醫師及心理師進行心理治療，學習透過正常管道宣洩性需求，倘若患者病情嚴重，出現類似衝動控制障礙，就需藥物治療。