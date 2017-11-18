竹北分局門面龍柏1綠1枯黃 狀況連連人心惶惶

2017-11-18

越南移工9槍喪命、消防員殉職

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北警分局大門前左右各有一棵樹齡超過20年、高約120公分的龍柏，其中右側龍柏2個多月來不明原因整棵枯黃，勤區又先後發生越南移工被警員開9槍喪命、消防員殉職等事件，基層員警議論是不是風水出了問題；縣府農業處前往會診，認為應該只是水澆得不夠所致，不過分局人員說，一直都有人專責照料園藝樹木，否則樹木枯死應該是一致性的，不會只是單一一棵的問題才是。

竹北警分局大樓於1999年7月落成啟用，當時督工的員警回憶，時任局長葉坤福非常重視，精挑細選這兩棵龍柏，不僅樹齡相仿、等高、外觀也修裁得很對稱，一左一右，猶如門神般護佑竹北警分局。

未料2個多月前，右側龍柏開始枯黃，原因不明。就在發生枯黃前不久的7月底，新竹縣湖口鄉榮光路發生黑幫角頭疑因幫派利益糾葛命喪街頭，後又爆發警員抓逃逸移工開9槍奪命引發爭議，最近則有消防員殉職等事件。一連串事件加上龍柏突然枯萎，引起基層員警議論紛紛，多半指向風水問題。

農業處會勘 提醒多澆水

竹北分局長吳文貴則是從護樹角度，特別央請縣府農業處會勘診斷，診斷結果未發現龍柏受到病蟲害，其中最下端三分之一仍然翠綠，依此判斷是缺水所致，並認為兩棵龍柏都欠缺管理和照顧。農業處修剪後，對枯萎中的龍柏噴灑殺菌劑避免感染，另叮嚀分局勤於澆水；農業處人員說，如果農曆春節前後能抽新芽，就表示還有救。

副分局長嚴永銘說，竹北警分局勤務繁重，人口與案件量是新竹縣各分局最多，大門前的龍柏枯黃不至於跟風水有關。

熟悉人士說，如果筆直、有碗口粗、180公分高的龍柏，一棵價值約3、4萬元；分局前這兩棵龍柏，枯黃的那棵根底有碗口粗，但上端樹幹過細，活樹估算價值1萬元，若是死樹只值1千元。