豪門卡登又掀波 二少東駕名車持毒被捕

2017-11-18

〔記者黃建華／高雄報導〕​國內最大卡片製造商卡登實業公司的二少東張育笙，前晚駕駛BMW730i名車兜風，遭高雄市保安大隊特勤警網攔下，查獲張持有三級毒品K他命，他供稱「最近壓力大，才吸K紓壓！」警方對他採尿送驗後，暫予請回。

竟說「吸K紓壓」

毒品危害防制條例規定，持有或施用20公克以下的第三或第四級毒品，可處1萬至5萬元罰鍰，並接受4至8小時講習。若無特殊情況，實務上會被裁罰3萬元。

高市警保安大隊特勤中隊小隊長曾曜伸、警員張志聖、李駿逸3人，16日晚間8時30分巡邏至高雄市苓雅區四維路與文武街口，攔查一輛高速行駛中的BMW730i轎車。

警方盤查時，目視發現車內疑放有毒品夾鍊袋，要求32歲駕駛張育笙下車受檢，張坦承吸食K他命，交出所攜帶的一包1.6公克K他命毒品。

警方進一步訊問，張供稱自己是卡登少東，因為最近壓力大，為了紓壓才會吸食毒品，願配合接受調查；他言談間，擔心自己吸毒的事若曝光，會影響公司和家族形象。

老大之前才鬧婚變

卡登少東染毒消息傳出，媒體原本以為是因「家務事」壓力大、鬧出「婚變」風波的大少東張育晟，查證後才知是次子張育笙。但這也不是張育笙第一次登上社會新聞，先前就曾被指控在國外毆打女友挨告及遭到求償。

這個名門家族近來風波不斷，前陣子才爆出長媳在爆料公社PO文，控訴被婆婆打罵，結果自己反被踢爆疑與名醫外遇，遭大少東張育晟怒控妨害家庭。

車商表示，張育笙駕駛的BMW730i轎車，原廠新車訂價從新台幣388萬元起跳，屬2000c.c.車款。