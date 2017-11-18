結婚50年／病夫殺72歲老妻 砍30刀鎚爆頭

2017-11-18

疑妻出門運動是會小王

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉76歲何姓男子，懷疑長期照顧他的72歲太太外遇，何妻前天傍晚外出運動1小時，何認為妻子幽會「小王」，持鐵鎚和菜刀追打，妻子頭部重創、身中30刀斃命，何伴屍4小時後，渾身是血徒步到1公里外的女兒家，向女兒、女婿說「我殺了你媽媽」。警方將何依殺人罪移送彰化地檢署，檢方聲請羈押獲准。

久病不癒 不喜妻子外出

鄰居表示，何朝正夫婦結婚50多年，近年何男身體不好，前陣子還要用輔助器行走，但賢慧的何妻都很用心照料，問題出在何男有疑心病，只要何妻一出家門，就會一直打電話找人，沒想到這次竟然發生憾事。

檢察官昨天相驗死者，死者頭被打爆，身上的30刀主要集中在上半身，頭、臉、手及全身均有刀傷，顯見凶嫌行凶時揮刀亂砍。警方調查，何男因高血壓等慢性疾病纏身，懷疑他長期服藥後精神出問題，犯案時精神狀況不穩定。

伴屍4小時 找女兒求助

警方表示，何男久病不癒，不與外界接觸，精神狀態不佳，但未有精神方面就診紀錄，有自行服用抗憂鬱藥物。昨天到訪的社會處人員說，病人長時間把自己關起來，疑神疑鬼，恐出現妄想症。

警方調查，何男與妻子同住，2子2女長大後成家或出嫁，未與兩老住在一起，但都分住在老家附近，何雖有慢性疾病，生活尚能自理，只是情緒起伏大，常懷疑妻子對他不忠，只要太太出門，就疑東疑西。

渾身血：我殺了你媽媽

警方說，何妻前天傍晚出去運動，順便找2名男性友人談事情，約1小時後回家，何男醋勁大發，認為妻子是去找小王，2人吵起來，何男竟抓狂持鐵鎚及菜刀追殺妻子，將妻子活活砍打致死，現場血跡斑斑。

女婿報警 將丈人送醫

何男供稱，他打死妻子後，腦筋一片空白，不知該怎麼辦，晚間9點多走路到1公里外的女兒家求助，還要女婿幫忙找葬儀社；女婿見丈人渾身是血，連忙報警、送醫。

警方到場時，何男情緒又開始激動，直到兒子趕來安撫，才平靜下來。