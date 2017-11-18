鑿破屋頂盜金庫 外觀正常 保全渾不知

2017-11-18

躲天花板 保全走再偷

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕47歲男子陳羽添鎖定新北市新莊一家食材賣場，從屋頂挖開鐵皮從天而降，陳男鑿金庫時觸動警鈴，保全公司雖派員查看，但未察覺竊賊在店內，巡視10分鐘後離去，陳男僅鑿開保險櫃外層，但他仍從金庫旁的木櫃得手61萬多元，警方日前將陳男逮捕到案。

食材賣場員工前天在臉書社團「爆料公社」指控保全公司疏失導致遭竊，而且只願賠償共約1萬4千元的9個月保全費用；天威保全公司則回應，本案竊賊從屋頂鑿洞侵入，外圍的保全人員無從察覺，且案發後業主、警察、金庫公司、保全皆已會同到場，打開金庫確認無任何財物損失，靜待司法檢調偵辦釐清，保全公司未逃避責任。

保全公司稱沒有卸責

警方調查，桃園龜山一家食材賣場陳姓送貨司機，因工作態度不佳，被解僱後疑對店家不滿，曾潛入老東家行竊被逮，但他又於上月16日凌晨2時許，闖入新莊這家食材賣場行竊。

被解僱無業 潛賣場偷竊

陳男翻跳到食材店的鐵皮屋頂，挖開長寬各約60及25公分的洞潛入辦公室，雖關掉監視器電源，敲鑿保險櫃時仍觸動警鈴，陳嫌嚇得躲進天花板，由於保險櫃外表被鑿開一個洞（內有10多萬元現金），但裡面第二層鑿不開，他在確認保全的車離開後，偷走放在金庫旁木櫃內的61萬多元現金。

監視器拍身影 仍逃不了

警方表示，隔天上午員工上班，發現遭竊報警，警方調閱監視器，發現陳男在店外徘徊到上午8時才離去，本月初在桃園龜山將他逮捕，陳男否認犯行，警方將比對現場的鞋印與指紋是否為他所有，警訊後先依竊盜罪嫌將其移送偵辦。