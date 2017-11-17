恐嚇妻子還想縱火 博士學歷武術男判刑

2017-11-17

〔記者王駿杰／新竹報導〕曾在大學擔任助理教授的林姓男子，擁有博士學歷，又曾是武術選手，兩年前因工作不順且疑妻外遇，經常暴力相向，妻子聲請保護令且分居，不料林男到妻子上班的醫院叫囂，還恐嚇、開車追撞、欲潑汽油攻擊妻子；新竹地院依違反保護令罪名，判處2年徒刑。

法官調查，45歲林男2005年與妻子結婚（法院今年判決離婚），育有1子，林男後來遭學校解聘，加上懷疑妻子紅杏出牆，經常對妻子暴力相向，多次鬧上警局，去年2月妻子忍無可忍，向法院聲請保護令，與林男分居。

林男不滿，去年3月間用LINE傳「你是個通姦淫亂的人」、「你有性病、梅毒，不要到處害人」、「…全鎮都知道你通姦才離婚」等內容騷擾妻子。

8條罪行違反保護令 刑期2年

5月間，林男又打電話恐嚇妻子「不要在那裡給我看到，我捶都把你捶死」，並到妻子上班的醫院咆哮「老婆把我錢騙光」、「祝早死早超生」。

去年6、7月間，林男不滿妻子避不見面，破壞她機車的鑰匙孔，還開車跟蹤，甚至從後面衝撞，意圖製造假車禍、持汽油企圖到妻子住處縱火，所幸未引燃。妻子怒控違反保護令。

依保護令規定，林男不得對妻子有身體、精神騷擾、接觸及跟蹤行為，法官審理時，林男坦承犯行，法官認為共有8條罪行違反保護令情節重大，且未向妻子道歉、賠償，應執行有期徒刑2年，易科罰金由檢方裁處。