抬棺逼債只算妨害安寧 檢不起訴

2017-11-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市王男與叔叔游男有債務糾紛，王抬空棺擺在叔叔夜市鞋店前，驚動逛街民眾，游男提出恐嚇告訴；宜蘭地檢署認為，擺放棺材有「觸霉頭」之意，但只是妨害社會安寧，不構成恐嚇罪，將全案予以不起訴。

不起訴書中指出，45歲王男在10月4日下午以板車推送黑色空棺材，擺放在游男位在東門夜市已歇業的鞋店門口，引發往來民眾議論，游男認為受到恐嚇威脅。游男說，看到棺材實在令人髮指，也影響附近店家做生意，批評放棺材的人可惡，一定要告到底。

王男被逮後，承認棺材是他放的，表示與游男有債務糾紛，擺棺只是要觸游男的霉頭，沒有恐嚇。

雖不可取但無犯意、非恐嚇

檢方認為，棺木就民俗而言雖有觸人霉頭、招來厄運、使人諸事不順及運勢衰頹之意，但無法證明其他可能的傷害威脅，偶有民眾認為受委屈時，會採取抬棺或撒冥紙等非理性方式抗議，這只構成妨害社會安寧，抒發不滿情緒，王男行為不可取，令人產生不快，但難認有危害他人安全的恐嚇犯意。

律師林國漳認為，恐嚇罪的構成條件是，以加害他人生命、身體、自由與財產而恐嚇他人，致生安全危害，讓人心生畏懼，此案當事人的店門口無故被放棺木，一開始還不知道是誰放的，會讓人覺得是否有加害之意，跟一般抗議行為不同；林國漳也建議，告訴人對於不起訴如有疑慮，可在收到不起訴書7天內聲請再議。