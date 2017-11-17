心繫住院愛子…偵查隊長速破老婦命案

2017-11-17

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市新東街日前發生老婦遭水電工劫殺案，松山警分局不到2天宣告破案，有員警透露，其實案發時松山偵查隊長黃水願的愛子正因車禍重傷住院，但黃選擇先放下為人父的責任，不眠不休帶頭追查，直到逮捕凶嫌，他才放心「重拾」父親身分，馬不停蹄趕往醫院探視兒子。

警察大學59期畢業的黃水願，曾偵辦蕭敬騰遭潑糞、鄭進一吸毒等案，去年國內爆發一銀盜領案時，也是他統籌調閱600多支監視器，因而掌握嫌犯身分及逃亡路線，堪稱破案幕後功臣。

黃水願20歲的兒子，上月騎機車與對向轎車發生車禍，雙腳重創，一度被判定要截肢，後來在醫生全力診治下保住雙腳，至今仍在加護病房。

慈父黃水願拚勁 激勵同事

分局同事說，隊長從兒子發生車禍後，每天設法抽空到醫院探視，前兩天轄內發生重大強盜殺人案後，身為偵查隊長的他雖掛念愛子，仍決定一切以全力緝凶為優先，當晚還向同事感性喊話：「我兒子在加護病房，我還在這邊，明天一定要想辦法破！」

黃水願的拚勁，感染了偵查隊每位同事，最後順利查獲凶嫌黃元鴻，讓黃嫌認罪，案發不到兩天宣告破案。

前天下午警方將黃嫌送辦，傍晚黃水願向分局長報告完案情，才放心暫卸人民保母身分，以「好爸爸」身分趕往醫院。