台南客運 1個月3司機心臟病發

2017-11-17

〔記者王俊忠、洪瑞琴／台南報導〕繼10月間台南府城客運發生兩名男司機駕駛公車時心臟病發，釀成司機1死1傷悲劇，本月12日晚間，府城客運1名戴姓女司機也疑似心臟病發，勉強把車停到路旁，乘客緊急報案，警、消人員協助急救與就醫，挽回女司機一命。

痛苦癱在座位 勉強停路邊

10月9日府城客運1名公車男司機出現心律不整，昏迷衝撞路旁，導致7名乘客受傷，男司機送醫後救回1命；10月14日在永康區有另一位公車男司機疑因心肌梗塞發作、趴在方向盤上昏迷，送醫不治。11月12日晚間又發生公車女司機心臟病發事件，台南在1個多月內發生3件公車司機心臟病發意外。

警見乘客招手 送醫救一命

南市警六分局大林派出所警員薛訓裕，12日晚間在南區健康路市立棒球場公車候車亭，發現1輛府城客運0左路線公車停靠路邊，公車上1名女乘客急忙下車向他招手，薛員上前關切。

女乘客表示，女司機可能心臟病發，薛員上車發現戴姓女司機（40餘歲）癱坐駕駛座，雙手緊按心臟部位，表情痛苦，立即與車內乘客一起把戴女扶到適當位置休息，同時緊急撥打119，救護人員趕來，送往成大醫院救治。因公車仍在發動中且車門未關，警方通知府城客運，派員將公車開回公司。

市警六分局長吳清飛表示，薛員觀察敏銳，反應機警迅速，展現警察助人的「人民保母」形象，將予以表揚。

出勤正常 市府加強督導

交通局昨表示，將責成業者落實公車駕駛健康檢查、身心健康管理及行車安全保障等各項作為，同時要求業者尋求醫療專業單位協助篩選高風險駕駛，以利加強追蹤管理。交通局說，調閱該駕駛平日出勤狀況及健檢紀錄，皆合於規定，近期三起開車時身體不適事件，應是個案。