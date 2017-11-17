酸轉職退伍軍官雙薪肥貓 不算侮辱

2017-11-17

〔記者黃捷／台北報導〕劉姓中校退伍後，任職台北某科技大學總務長，因校務問題與陳姓助教口角，陳酸劉是「雙薪肥貓」，遭劉提告，士林地檢署認為「肥貓」有好吃懶做的意涵，將陳起訴；士林地院則認定，「雙薪肥貓」在台灣確實用來稱呼轉往民間任職的退休軍公教，此評價並未貶損劉男，判決陳無罪。

判決指出，劉負責修繕陳的研究室，排定去年8月11日動工，陳不滿劉從未協調，將研究室上鎖，施工當天劉進不了門，通知陳到場，雙方一言不合就吵了起來。

助教挨告 法官認未貶損

陳在爭吵過程當中酸劉說：「公民新聞在科技大學為您報導，現在講話的是一位總務長，他是雙薪肥貓，是由軍中退伍的，所以他對於大學的運作非常的不熟悉…。」劉提告公然侮辱。

陳否認犯行，辯稱「雙薪肥貓」用語通常指已領月退休金，又在政府補助的機關、學校領取薪資，詞語本身並無負面評價，他並拿出「雙薪肥貓？教育部又一高官退休轉任私校」、「年金改革嚴打雙薪肥貓」等新聞報導證明。

此外，劉命令他搬離研究室，顯示劉不熟悉大學運作，他才會提及「雙薪肥貓」，目的只是告訴劉應尊重老師，並沒有侮辱之意。

公訴檢察官指出，劉、陳兩人針對廳舍整修爭論，與年金、薪資議題無關，陳用詞不妥，「肥貓」也有好吃懶做的意涵。

確實用來稱呼軍公教轉職者

但士院合議庭認為，「肥貓」源自英文「fat cat」，原指公司經營不善，高階主管卻坐領高薪，在台灣常搭配「雙薪」使用，指軍公教人員退休後轉往民間任職，領有雙份薪水，劉2010年8月自陸軍中校退伍，現領有退休俸及科技大學薪水，確實符合「雙薪肥貓」背景。

合議庭認為，劉把軍中經驗帶進大學，陳認為不合理，因而批評「雙薪肥貓」，且爭吵過程只提及一次，隨後就去找副校長評理，陳未繼續借題發揮，難認主觀上有侮辱犯意，依此判決無罪；檢方已提上訴。