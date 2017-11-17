「你防彈衣很厚？」竹聯信堂賣衝鋒槍 不買還被恐嚇

2017-11-17

〔記者陳恩惠／台北報導〕警方掃蕩四海幫海強堂，也鎖定竹聯幫信堂成員涉嫌軍火交易，北市警方前晚派員喬裝客人到桃園市中壢某檳榔攤監控，發現槍砲通緝犯張順凱帶著大型背包進入，警方認為時機成熟上前逮獲張男、竹聯幫信堂成員黃明瀚及檳榔攤老闆溫偉翔，起出2把制式衝鋒槍及61發子彈，全案依槍砲罪嫌送辦，另追查槍彈來源。

警方查獲的槍枝，一把是被行家喻為「神品」的土耳其製ZORAKI914，彈匣可容納30發子彈，每秒可連射10發，是殺手、情報員專用配槍之一，演員彭于晏在警匪電影「湄公河行動」中飾演的情報員，也是使用這款配槍。

另1把則是英特拉泰克KG99衝鋒槍，為古巴和牙買加幫派的慣用槍械，在國內也十分罕見。

黑幫趕流行？又抄到情報員彭于晏用槍

北市刑大偵七隊、北投分局調查，綽號「狐狸」的30歲溫男，有槍砲、強盜等前科，平日在中壢區延平路開設檳榔攤，暗地裡疑與黃明瀚合作軍火買賣，交易過程若見客戶猶豫，還會傳「你防彈衣很厚？」等訊息恐嚇對方，行徑惡劣。

警方前天發現張順凱背著黑色槍袋進入該處，攻堅壓制店內3人，同時起出大量槍彈，張男原供稱槍彈是新北中和某角頭寄放，為籌措生活費才賣槍，隔天又改口稱是為了讓黃男「開眼界」才帶去，溫、黃則均否認與槍彈有關。