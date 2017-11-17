強化洗錢防制…政院通過國際刑事司法互助法草案

2017-11-17

〔記者李欣芳／台北報導〕為加強打擊跨國犯罪、跨國洗錢等犯行，以及增進國際司法互助合作，行政院院會昨通過「國際刑事司法互助法草案」，立法後將有助於國際間攜手偵辦跨國性詐騙、毒品等案件，該法也適用中國與港澳地區。

賴揆：有助實現司法正義

行政院長賴清德昨主持院會時表示，近年來跨國刑事犯罪迅速增加，各類跨國毒品走私、洗錢等情事，都利用各國地理疆域上的區隔或法制差異，逃避刑事偵查、審判及執行，形成打擊犯罪漏洞，因此必須透過國際間相互合作共同追訴犯罪、迅速查扣犯罪所得，以實現司法正義。

賴清德說，「國際刑事司法互助法草案」有利於外國擬向台灣請求刑事司法互助或台灣向外國請求刑事司法互助時，能有明確具體的法源可遵循，共創刑事司法合作的有利環境。

草案規定，刑事司法互助本於互惠原則，可請求或提供協助事項，包括取得證據、送達文書、搜索、扣押、禁止處分財產及返還犯罪所得等。草案明定台灣請求國際協助時，可保證前來協助的外國人員豁免部分義務及責任，例如外國共犯來台作證，若在該國政府要求下，可不起訴或羈押等。

草案重點還包括將犯罪所得扣押或沒收後，被害人所屬國家政府可請求返還犯罪所得，代為交還給受害人；台灣與中國或與香港、澳門間的刑事司法互助，也適用此法規定。

由於過去曾發生不少案例顯示，台灣人詐騙導致不少中國人受騙，因此未來若是台灣人跨境詐騙中國民眾，中國也可以透過此法，要求返還犯罪所得。

賴清德表示，防制洗錢金融行動小組建議，國際間刑事司法互助專法的訂定為判斷我國在國際合作遵循程度的關鍵指標，因此，為因應亞太防制洗錢組織將於明年底進行第三輪相互評鑑，此法應列為送請立法院優先審議法案，請法務部積極與立法院朝野協調溝通，早日完成立法程序。