王忠義弒親案 中高檢列64頁理由上訴

2017-11-17

〔記者楊政郡／台中報導〕台中高分檢調查王忠義涉嫌弒父殺母案，專案小組曾以「消極不作為」而害死父母的方向偵辦，但現場證據在在顯示王樹藤、王蔡秀猜都是外力致死，王樹藤絕無可能是生前跌倒受傷，王蔡秀猜也不可能在淺水處輕易溺斃。中高檢補充64頁理由狀，強調本案「處處是證據」，再次提起上訴發動攻擊。

中高檢上訴理由狀指出，王樹藤生前在左、右後腰處的腎盂各外接2個800c.c.引流袋，又接一條導尿管並外接2000c.c.尿袋，王樹藤身體虛弱，無法自己扯掉這些管子，硬扯會造成尿道黏膜撕裂傷、血尿及皮膚撕裂傷等，疼痛且危險。

但王忠義硬要替父親辦請假出院，出院後開車把王樹藤載回信義，再繞行水里、魚池、埔里約100多公里，前後8個多小時，凌晨1時多到荒無人煙的仁愛中原部落中原橋上，王父就「失蹤」了，7個月後被找到已成白骨。

檢方認為，王樹藤顱骨左側有個15乘11公分破洞，法醫鑑定非跌倒受傷或一次性造成的傷害，而是連續外力的鈍力傷，造成骨頭破裂；警方發現僅剩頭顱骨的無名屍時，王忠義立即確認是父親，可證王早知父已死亡。

王蔡秀猜部分，2014年10月5日晚間近7點，天色昏暗、氣溫僅20度，王忠義竟把70歲中度智障母親帶到偏僻國姓種瓜溪河床，與帶王父出院一樣，情節荒謬絕倫。

檢方兩度重回種瓜溪勘查，第一時間測量水深115公分，王蔡秀猜身高148公分，落水處緊鄰攔砂壩，攔砂壩底部為5、60公分寬平台，與攔砂壩呈L形，若王蔡有掙扎，其身高很容易用手扶住平台站立而自救，縱使王蔡意外落水，也絕不至於溺死。

檢方指出，王蔡秀猜落水時，王忠義說他下水救母，按王的報案初供筆錄，當時王不是犯罪嫌疑人，供述出於自由意志，他說母親在水中掙扎，還撥掉他的眼鏡，當時水流平緩，以王175公分身高，可輕易將母親拉住，除非王不是在救母，而是壓制其母，等她溺死後再拉她上岸，王蔡秀猜的掙扎是遭壓而反抗。台中高分院於今年9月21日將王忠義判無罪。