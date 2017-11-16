包偉銘子撞車7傷 花300萬還有2人未和解

2017-11-16

〔記者黃捷／台北報導〕藝人包偉銘的兒子包庭政，駕駛賓士車撞上騎機車的朱姓婦人，並波及4輛機車，造成7人受傷，事後與朱婦雙雙被依過失傷害罪嫌起訴；包趕在法院開庭前，以近300萬元與其中5名傷者和解，但與朱婦及鄭男的調解仍破局，法官昨諭知全案將移交審理庭。

檢警調查，包庭政去年10月17日開車前往上班途中，在北市承德路、民族西路交叉路口綠燈啟動時，52歲朱婦突然騎機車橫跨斑馬線，導致包閃避不及撞上，接著車子失控波及其他4輛機車，共造成7人受傷。

包庭政、受傷婦人 各執一詞

車禍發生後，包庭政以近百萬元與其中4名傷者和解，僅鄭男、朱婦及75歲徐姓老翁堅持提告；士林地院昨開庭前，包庭政持續尋求和解，2個多小時後，再與徐翁談妥以200萬和解，惟與50歲鄭男、朱婦間仍無共識。

包庭政開庭時強調，當時他雖佔用左轉車道，但車禍主因是朱婦橫向衝出，即使他停在直行車道也會撞上，何況現場沒有測量資料，車禍鑑定意見也表示，沒有證據可證明他超速，足認他沒有過失；坐著輪椅、戴著護頸出庭的朱婦聞言，當庭大喊「我絕對不可能違規」，她強調，當時沒有要迴轉，而是要直行前往北投大度路，還不知道發生什麼事就被撞上。

包庭政受訪表示，他目前擔任GOGORO業務員，雖曾和爸爸一起上節目，但並不算是藝人。他曾和朱婦進行調解，即使車禍鑑定報告直指朱婦有疏失，朱婦仍始終堅稱自己沒錯，雙方遲遲無法達成和解，只好交由法官裁判。