OL沒穿內褲 捷運「攝」狼尾隨偷拍

2017-11-16

〔記者吳仁捷／新北報導〕擁有一頭秀髮的OL小珍（化名），13日晚間搭捷運下班，在車上被游姓男子偷窺，游男發現她沒穿內褲，竟一路尾隨小珍出捷運站，並趁她搭手扶梯時，拿手機偷錄裙底風光，游男手機發出閃光，還不小心碰到小珍大腿內側，小珍放聲大喊：「有人偷拍！」民眾見狀上前制止，警民合力逮捕這名偷拍狼。

小珍偵訊時坦言沒穿內褲，因擔心私密處被偷拍外流堅持報案，警方訊後將游男依妨害秘密、違反性騷擾防治法等罪嫌送辦，並將擴大追查有無其他人受害。

碰到女子大腿內側被逮

警方調查，13日晚間9時許，23歲小珍從捷運忠孝復興站上車，準備回板橋住處，無業的21歲游嫌上車後，不時朝她裙縫間猛看，看出她沒穿內褲、私密處若隱若現後，想要用手機錄影留念，因此一路緊跟著她走出新埔站。

小珍走上通往1號出口的手扶梯時，游男立刻拿出剛買的iPhone 8 手機伸到小珍裙底，以錄影模式偷拍，不料太緊張觸碰到大腿內側，小珍嚇得當場尖叫，大聲質問「在拍什麼」。

游男轉身想逃，小珍連忙跑到出口攔阻，同時大喊「色狼偷拍，快幫我報警」，最後現場民眾與員警合力將他壓制逮捕。

游男供稱，因為看到小珍沒穿內褲才好奇偷拍，願意道歉請求小珍原諒；警方初步檢查游男手機，並未發現其他偷拍畫面。