狗狗暴衝拉倒鐵柵門 壓死女主人

2017-11-16

胞妹探望驚見求援 遲了一步

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣延平鄉1名84歲江姓獨居老婦，昨上午坐在住家鐵柵門前，未料疑因綑綁在鐵門欄杆的家犬不停竄動拖拉，造成原本就已鏽損的鐵柵門被拉垮，不偏不倚地壓覆在江婦身上，前來探望的胞妹驚見求助友人報案，消防人員馳援時，老婦已無生命跡象，送醫不治，確切原因由警方調查釐清。

「有1名民眾被大樹壓著，不知道已經被壓多久了。」台東縣消防局中心昨午12時10分獲報，延平鄉榕山路有民眾被大樹壓覆，立刻動員派遣當地延平及鄰近關山分隊1部救護車、1部器材車和1輛水箱車趕往救援，抵達現場發現非大樹，而是鐵柵門，被壓覆在下的老婦已無心跳和呼吸，撐起鐵柵門搶救脫困後，送醫仍不治。

消防局表示，經衛星定位報案人所在基地台位於台東市區，可能是因為事態緊急，加上通話雙方口音互有誤解，導致報案事由有誤。

警方調查，江姓老婦的孩子都住在台東市區，她獨居延平榕山路，胞妹偶會前往探望，昨午獲報江嫗被壓在鐵柵門下，旋即動員趕往，協助搶救送醫，初步研判可能是江嫗圈綁在鐵柵門欄杆的家犬，不斷的來回暴衝，瞬間衝力拉垮其中一面較小鐵柵門，坐在一旁的江嫗來不及脫逃，活活的被壓死在家門前，翔實原因須進一步調查，死因今相驗釐清。