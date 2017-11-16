150kg司機 激瘦80kg 換身分證 戶政員不信

2017-11-16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市張姓貨車司機曾胖到150幾公斤，找工作到處碰壁，為了求職順利，更為了健康，他決定動減重手術，術後成功減重80多公斤，但卻在換發新身分證時，因瘦身前後外貌差異太大，被戶政人員刁難1個多小時，張男說，「當下雖然有點不開心，但看到自己瘦身有成，還是覺得很值得！」

10年前為健康瘦身

57歲張先生說，減重手術後，短時間就瘦下來，他忘了當初為何要去換發新的身分證，只記得他拿著舊身分證去戶政事務所換發新證件時，戶政人員拿著舊證件上的照片一直朝他端詳、比對，不肯相信眼前的人就是照片上的人，不管他怎麼說，戶政人員都不相信，害他差點衝回家拿手術證明，折騰了1個多小時，戶政人員「勉強」核發新證給他。

他說，10年前還是胖子時，找工作很不順，有次去應徵客運司機，客運公司主管見他體重破百，擔心他萬一開車載客上路時，突然出現心血管症狀，恐危及旅客安全而未獲錄取；某次他去應徵夾子車（貨斗後有夾子可夾貨）司機時，因工作須爬上爬下，也被公司嫌他胖，不肯錄取他。

因謀職不順，加上健康因素，張先生決定減重，他吃過減肥藥，但效果不好，後來決定動刀接受胃繞道手術減重，手術雖然成功，但術後幾年，開始出現進食後上腹疼痛，並且有嚴重嘔吐現象，經回診後，確認為腸沾黏所造成的腸道阻塞，經二次動刀，才把症狀化解。

不過今年初，張先生又出現腹痛嘔吐症狀，甚至症狀比之前還嚴重，讓他苦不堪言，經檢查後，發現原本沾黏的腸道再度沾黏，並且扭轉了90度，致使腸道蠕動不順，引發腸阻塞，經今年初第3次手術後，已超過8個月沒有任何腸阻塞復發的現象。

張先生表示，他很胖的時候，坐遊覽車1個人要坐2個位子，朋友也很少，10年前決定動刀瘦身，前後花了20多萬元手術費，但如今生活、健康方面都改善很多，「這筆錢，真的不貴！」