謀殺獨居婦 冷血水電工：殺人跟殺豬一樣

2017-11-16

警憑發霉咖啡渣 突破心防

〔記者鄭景議、謝君臨、姚岳宏／台北報導〕33歲水電工黃元鴻積欠30萬元卡債，12日到北市新東街73歲莊婦住處施工，竟將她殺害，再以砂輪機鋸開保險箱盜走6萬7000元，警方前天約談黃男到案，他否認涉案，直說與莊婦相談甚歡，莊婦還請他喝咖啡，警方昨出示咖啡機的咖啡渣已發霉，以及犯案衣服上的鐵屑，黃男才承認「是我做的」。

黃元鴻還說，以前在葬儀社工作過，「看屍體看慣了」、「殺個人，跟殺豬殺狗哪有差」，警方斥責他：「葬儀社很尊重生命，看屍體跟殺人差別很大！」檢方依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見獲准。

進出3年 為30萬卡債殺人

警方調查，黃男與莊婦熟識，莊婦家的水電維修這3年都找他；他眼紅莊婦財產，由於裝修時看到莊婦的保險箱，想像裡面有鉅款，11日受託到莊婦家討論裝設無線監視器及配電盤，當晚6點就到廣州街的跳蚤市場買水果刀。

以為保險箱有鉅款 得款6萬7

12日下午3點，黃男到莊婦家施工，晚間8點，莊婦從廚房走出，黃衝上去狠刺莊婦10多刀，莊婦倒地身亡，黃以砂輪機割開保險箱，取走6萬7000元，再將主臥室翻箱倒櫃，9點離去，回水電行放工具再回家，同住的阿姨、老闆姨丈未發現異狀。

警方前天搜索黃男住處，搜出刀子、做案衣物、床下6萬7000元現金，黃男堅稱金錢為工程款，刀子切水果用，但警調閱監視器，黃男當晚離開後，除莊婦的女兒短暫回家兩分鐘，到發現屍體僅他進出，且一待6小時不合理。

黃男辯稱與莊婦聊天，相談甚歡，莊婦請他喝酒、咖啡，還說咖啡機非常好，咖啡香醇好喝；松山偵查隊長黃水願回案發地找出咖啡機，發現咖啡渣明顯發霉、硬化結塊；昨早對黃員出示照片，問：「不是說有喝咖啡？這咖啡渣像兩天前喝過的嗎？」黃男語塞。還說，「鋸保險箱時鐵屑紛飛，都在你衣服上，你賴不掉的」，黃男才承認犯案。

黃男有欠卡債30萬，與前妻年初離婚，自己撫養小孩，平時與阿姨同住，姨丈是水電行老闆。黃男前妻表示，黃男固定禮拜天帶小孩回去找她，當天黃男未出現，晚間打他手機也未接。

黃男的鄰居表示，他個性憨直老實，驚呼：「不可能啦，應該不是他吧！」