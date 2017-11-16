開賓士住高鐵特區 酒女撞死主廚「沒錢賠」

2017-11-16

〔記者許國楨、鄭鴻達／綜合報導〕在金錢豹酒店上班的34歲女子顏子娠，前天酒駕撞死32歲烘焙坊老闆陳育邦，台中地院雖依酒駕致死等罪嫌裁定顏女收押，仍無法平息眾怒，她的臉書被網友灌爆，留言痛罵「殺人凶手」，支持對酒駕者用鞭刑，還有網友貼出她先前喝酒拉Ｋ開車狂飆肇事被判刑，痛批不但沒學乖，這次更帶走一條人命。

顏女前天凌晨酒後，開母親名下的賓士車狂飆，闖紅燈高速撞上騎車外出買烘焙材料的陳姓烘焙師，陳男傷重不治，顏女肇事逃逸，一度謊稱車子是別人開的，企圖逃避刑責，被警方拆穿，坦承怕坐牢才說謊。

顏母前天提到女兒很歹命，沒錢可以賠，這次要被關了，但據了解，父親開工程行的顏女老家，在烏日區新興路有4層樓透天厝，顏女在距離約3公里的烏日高鐵特區，以1萬8千元承租新建大樓獨住，鄰居表示：「她交往複雜也有拉Ｋ，會鑄下大錯不覺得意外。」

逐夢主廚早逝 攤商自主發動募捐

而陳育邦除經營烘焙坊，每週也會到台中旱溪夜市擺攤賣法式甜點，攤商得知陳男的不幸很不捨，昨已有攤商串連發動募款，夜市管委會率先捐出3萬元。但「雅妃烘焙坊」在臉書澄清，家屬並沒有同意此行為，也不會收取這筆款項。旱溪夜市董事長王經綻說，募款是攤商自發性活動，不是詐騙，若家屬婉拒，會捐給台中市社會局。

法部：鞭刑僅兩國有 兩公約禁酷刑

至於民眾於國發會公共政策平台提案新增鞭刑刑罰，法務部政務次長蔡碧仲昨指出，「兩公約」禁止酷刑、虐待式刑罰，鞭刑目前只剩新加坡與伊斯蘭教國家採行；立委劉櫂豪認為應三思，不一定要用鞭刑；立委王育敏認為，應廣泛蒐集各界意見。