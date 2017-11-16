「鼓勵投機」鎖車睡覺拒酒測 9萬罰單判免繳

2017-11-16

車主稱沒聽到呼叫 抗罰

〔記者吳政峰／台北報導〕劉男開車發現前有酒測攔檢，立刻違停並「自囚」車內，任憑員警拍喊都不理會，警方只好開出9萬元拒測罰單並吊銷駕照；事後劉男主張當時他睡死車內，沒聽到呼叫，提告抗罰；一審認為，警方不應把「不服膺警察威權」的人都視為酒駕，撤銷罰單；交通裁決所怒批，這無異鼓勵投機拒酒測，上訴求翻盤；但台北高等行政法院合議庭認為，原判決認事用法無誤，昨駁回上訴；全案免罰定讞。第一線警察為之譁然，質疑以後要怎麼抓酒駕？

法官：不服威權≠酒駕

律師郭德田解釋，本案例實務上雖少見，但看無違誤，算是保障人權的判決。但郭德田認為，人權基礎上仍應保障執法權力，舉例來說，劉男違停紅線，可請拖吊車來，看能否藉此請他下車，再聞看看有無酒味；或取締時全程蒐證，拍到有蛇行、急煞、變速情形，可合理懷疑酒駕請他酒測；若駕駛人裝死，拒絕稽查，也可依「道路交通管理處罰條例」60條開罰。

律師指警還有別招可用

警方去年10月19日在北市市民大道設立酒測攔檢點，見劉男屢踩煞車，從外車道切到內車道，還把車停在紅線上，擋住巷口，趕緊上前拍窗盤查。

劉男裝聾作啞，把自己鎖在車內講手機，再爬到後座睡覺，不理員警敲車、喊叫、燈照，員警只好在車外宣讀拒絕酒測罰責，逕行舉發並移送北市交通事件裁決所執行。

劉男提告撤銷裁罰，辯稱沒喝酒，也沒看到前方有路檢點，單純開到累了才停路邊，因戴上耳機小睡，未察覺員警呼叫。

一審法官調閱員警密錄器，劉男確從外線切到內線，未打方向燈並違停，但指出他的動線是要停車，看不出有「相當合理之客觀事由」懷疑酒駕，員警主觀臆測「不服膺警察威權之國民」，均屬可疑酒駕之人，欠缺法理基礎，劉男沒有接受酒測義務，判撤銷罰單。

裁決所怒批，此判決見解一開，酒駕者均可仿效規避酒測，法律形同具文。上訴指劉男變換車道未打方向燈、違停巷口恐造成用路人危險，已有客觀合理依據證明易生危害，攔查合法。

無受測義務 免罰定讞

二審合議庭表示，一審事實認定無瑕疵，並援引大法官釋字699號中湯德宗大法官的協同意見書，指駕駛人須「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」，如：車輛蛇行、猛然煞車、車速異常等情形，才可合理懷疑酒駕。二審認為劉男既沒上述行為，警方要求他酒測「即非合法」，劉男無受測義務，維持原判。