高調直播賣假LV 通緝犯栽了

2017-11-15

查扣仿品 侵權市值上千萬

〔記者許國楨／台中報導〕因毒品案遭通緝的謝志勇，逃亡期間竟仍高調以本人面目在臉書直播台主持拍賣，誆稱是平行輸入的LV等知名品牌服飾與手錶水貨商品，實際上是品質低廉的仿冒品，警方鎖定謝嫌前晚登門查緝，當場查扣400餘件仿品，並在車內查獲安毒等證物，初估侵權市值高達上千萬，訊後全案依違反商標法等罪嫌送辦。

1111是中國商人推出的購物節，台灣也瘋網購，保二總隊刑警大隊偵二隊近來針對網拍詐欺等不法行為，強力執行網路巡邏，發現有槍砲、組織犯罪、毒品、詐欺、竊盜等刑案紀錄的40歲男子謝志勇，在社群網站臉書平台利用真實姓名及帳號名稱，以直播方式公開販售仿冒LV等知名商標商品，並詐騙民眾是平行輸入水貨，以市價3折價格網拍。

車內查獲安非他命、吸食器

警方查出謝嫌因涉及偽造文書、竊盜及毒品等案件遭通緝，卻仍以本人面目在直播台主持拍賣，行徑大膽毫不避諱，進一步鎖定其位在彰化縣溪湖鎮的直播處所，前晚趁著直播台開播時前往查緝，當場逮捕謝嫌及員工4人，查扣各式手錶、服飾、靴鞋等仿品400餘件及進出貨文件。警方同時在謝嫌車內查獲安非他命2包（16.8公克）及吸食器1組，訊後將全案依加重詐欺、商標法等罪嫌送辦。